【IT最大声1.16】人工智能武器化和物联网攻击将成未来最大科技威胁

IBM公司已经于去年公布了其推出的三款DS8880整体阵列的对应全闪存版本，其闪存容量得到进一步提升同时将认知计算营销元素加入其中。上代系统分别为DS8884、DS8886与DS8888。如今我们迎来了其全闪存衍生方案，全部以“F”后缀表示。这些阵列专门经过调整，旨在为大型机z Systems以及POWER中端服务器提供存储资源。
——IBM公司介绍称，此系列新型阵列拥有更出色的“六个九”可用性，意味着正常运行时间达99.9999%——不及Infinidat的“七个九”，且可提供一致性微秒级应用响应时间——但未提供确切数字。
“我完全希望微软能够利用LinkedIn开发下一代人才管理系统。这么做并且尽快做对他们来说意义非凡。”
——微软企业应用咨询负责人Joshua Greenbaum表示，微软还可能开发一些基本的招聘到退休的功能，特别是针对中小型企业（SME），这些功能将站在Office和LinkedIn的肩膀之上。这将是有意义的，因为它将创建一个竞争对手/合作伙伴必须超越的功能基准，以增加价值超过微软，它会给微软一个自己的基准，以确保它用来“中断”人力资源的不是一款模仿跟随他人的软件。
“DeepStack算法试图在这个游戏中计算和使用游戏的低利用率策略，即求解一个近似的Nash均衡。只有在游戏中实际出现的公共树的状态时，DeepStack在游戏过程中计算这个策略。本地计算的能力限制了DeepStack在游戏中推理能力，如果不将游戏中的10项权力抽象的160个决策点减少为14项权力，计算的量对于现有的算法来说就太大了。”
——被称为DeepStack的、会玩扑克的人工智能系统，其背后研究人员表示，这是第一个在单挑无限模式下战胜人类职业扑克玩家的算法。这个说法如果属实，将标志着人工智能系统发展的一个重要里程碑。DeepStack的研究人员表示。
“内部存储模式已经过时、成本高昂且开始在庞大的自身规模下逐渐崩溃……我们对于新一轮融资结果感到振奋，这将使我们能够将自身业务延伸至更多新客户及市场空间处，从而帮助其通过由已然衰亡的内部存储模式转向混合云存储并借此获益。”
——云存储网关供应商Panzura公司已经在其E轮融资当中筹得3200万美元，而新任CEO Patrick Harr则证明了他在业务发展领域的突出贡献。Panzura公司CEO Patrick Harr指出。
“企业在考虑使用人工智能和物联网等新技术时，他们也创造一个更广泛的攻击面，为那些窃取数据、破坏商业、攻击性工业控制等网络攻击提供了机会。”报告列出了可能性最高的十大数据泄露和网络攻击。
——世界经济论坛发布《2017年全球风险报告》，报告给出了今年全球将面临的挑战的一些关键细节，包括政治不确定性、气候变化以及当今社会未能跟上科技变化的步伐所呈现的风险。该份商业组织报告指出，新技术有可能为世界带来好处，为了提高生产率，越来越多的商业、工业和消费设备将连接到互联网上，这种做法由于其潜在的新漏洞也增加了网络攻击和数据泄露的风险。全球保险经纪公司Marsh的全球风险与专业总裁John Drzik在发布报告时表示。