广域网问题不用愁 Aryaka为企业构建高速的全球专用网络

SD-WAN正在受到业界的追捧，它利用云计算及软件定义网络的特性让广域网增强了网络自动配置、灵活传输功能，SD-WAN让每个网络传输链路效率最大化。并且，SD-WAN开始呈现巨大的市场潜力，据IDC预测，到2020年SD-WAN技术及其服务市场将达到60亿美元。

很多大型或跨国企业在WAN（广域网）服务上往往花费大量投入，例如购买MPLS、专线等，以在数据中心之间或数据中心与分支机构之间提供稳定、可靠的网络连接。不过随着云计算的到来及用户需求的愈加复杂，传统WAN服务的缺点越来越明显，例如灵活性差、成本高昂等。

此时，SD-WAN正在受到业界的追捧，它利用云计算及软件定义网络的特性让广域网增强了网络自动配置、灵活传输功能，SD-WAN让每个网络传输链路效率最大化。并且，SD-WAN开始呈现巨大的市场潜力，据市场研究公司IDC预测，到2020年SD-WAN技术及其服务市场将达到60亿美元。

Aryaka 首席营销官（CMO）Gary Sevounts

Aryaka是一家专注于SD-WAN的公司，并且有报道称其未来两年将计划进行IPO，或成SD-WAN第一股。近日，Aryaka CMO Gary Sevounts到访中国，他向ZD至顶网介绍了Aryaka SD-WAN给用户带来的独特价值。

Aryaka为用户构建一个高速的全球专用网络

“企业通过接入到Aryaka的核心网络，可以构建一张全球的专用网络。”Gary Sevounts表示，从整个行业来看，Aryaka是唯一一家在全球建立自己POP节点的公司，全球26个节点几乎囊括了90%的商业经济中心，用户可以在30毫秒内连接到这个全球高速的专有网络。

Gary Sevounts进一步指出，Aryaka的这个网络专门为解决流量问题而生，第一它有很低的延迟，第二具备几乎零的丢包率，并且它有专线的可靠性和互联网的灵活性。

其实，Aryaka构建的这张网络并不难理解，Aryaka在全球部署POP点，服务覆盖全球各大洲。POP之间有多条运营商级的二层物理专线互联，为“专线资源池”，各POP点有智能路由、数据压缩、重复数据删除、QoS、TCP优化、云联接优化等功能。通过进行全程网络优化，保证全网高速、稳定、安全。

Aryaka的SD-WAN网络适用于企业Intranet构建，实现全球分支机构间网络互联及企业移动用户的远程访问优化。企业将分支机构连接到Aryaka的网络十分简单，通过Internet线路或专线将分支机构或IDC连接到最近的POP节点，即可以得到这张高速的私有网络、软件定义的广域网、可视化的网络以及广域网优化、CDN等功能。

据介绍，对于在第一公里或最后一公里使用低带宽或搞延迟链路的分支机构，Aryaka还能够提供一台设备提升这一公里的传输性能。除此之外，这个盒子用于建立IPsec接入到Aryaka的核心网络中，并且它也会由Aryaka维护和管理。

Aryaka帮助企业IT转化为核心竞争力

当然，对于企业IT部门关心的广域网问题也不是第一次遇到，包括跨境数据长距离传输导致的丢包、延时，公共互联网的互联互通质量没有保证以及网络稳定性差等问题，但网络连接又是基础，所以正如开文所讲，企业对于WAN服务往往投入不菲。

Gary Sevounts讲到近期他去新加坡一家大型企业看到的一幕，这家公司有21个供应商专门去解决连接问题，包括部署MPLS、专线，以及购买广域网优化的盒子，甚至包括SD-WAN的供应商，此外，还有帮助他们进行可视化网络管理的公司。并且，这不是一个小团队，分布在全球各个区域。但是，即使是不小的投入，他们在一个新的地方打算开展业务开通网络时，花费的时间多达上月。

Gary Sevounts强调对于企业面临的网络开通实施时间长、整体运营成本高这些问题比比皆是，不过Aryaka能够完美的解决这些问题，“Aryaka的核心网络是一项整合的WAN服务，它需要极少数甚至不需要任何IT团队去运维，企业只需要将网络接入Aryaka，背后所有的工作由Aryaka帮助企业去完成。”

Aryaka实现的网络加速类型包括ERP、CRM等这样的企业内网，还包括SaaS等企业云访问，Gary Sevounts说，重要的是，Aryaka的方案只需要传统广域网优化方案的三分之一的价格，并且是它们两倍至十倍的高性能连接，并且一到三天就可以在全球部署一张软件定义的网络，这是传统不可能做到的。

在Gary Sevounts看来，IT正在进行一个核心的转变，这也是他跟很多CIO、CTO交流的结果，他们希望IT成为企业的“高级合作伙伴”，而不仅是一个支持部门，IT能够帮助企业更好地提升效能、减少开支、灵活地开展业务。以Aryaka提供的WAN服务来说，同样的两家企业在某一区域建立工厂开展业务，选择Aryaka的企业能够提前月余开通网络连接并运转业务，这就是它为企业转化为的核心竞争力。

Gary Sevounts说，“这不是技术的转变，是整个商业模式正在进行的转变！”