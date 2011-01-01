以构建气象集约化为契机 华为激发智慧气象新活力

通过实施数据及设备资源整合和业务应用系统的集约整合，构筑统筹集约的气象信息业务体系是目前气象信息化正在进行的重要步骤，这也是华为助力气象信息化的优势所在。

几个月前，中国气象局和国家发改委联合印发《全国气象发展“十三五”规划》，规划强调到2020年基本实现气象现代化的目标，而要实现这个目标，其中一个突破口的着眼点就是气象信息化。

在近日“智慧气象 云领未来”2016气象信息技术峰会上，来自全国及各省气象局信息中心专家就探讨了如何利用信息技术助力智慧气象及气象现代化的实现。不过，虽然国家层面从顶层设计上给气象信息化指明了方向与思路，但气象信息化仍然面临挑战，例如业务标准规范缺位、基础数据支撑能力不足、业务系统集约化程度低、管理信息化基础薄弱等。

在峰会的现场，多位各地气象局信息中心负责人结合工作实践表达了自己的观点：信息系统整体效率不高、信息孤岛应用烟囱林立、气象信息化标准体系不完善、数据标准不统一、气象服务能力和手段不能适应信息化飞速发展的要求、专业技术人才的缺乏不能满足业务的需求等。

虽然如此，但随着近几年气象信息化工作的推进，也取得了不少成果，一是国家全面改革深入推进，二是以信息技术创新应用为主导的技术力量不断推进气象现代化，气象发展环境明显改善。气象行业也在不断迈向气象信息化规模化建设阶段，例如通过实施气象云工程，实现云计算、大数据等技术在气象领域的应用和建设。这个过程中离不开专业信息技术厂商的支撑，华为就是其中一个对气象信息化持续投入并推动气象现代化的技术提供商。

华为助力气象建立集约化信息业务体系

通过实施数据及设备资源整合和业务应用系统的集约整合，构筑统筹集约的气象信息业务体系是目前气象信息化正在进行的重要步骤，这也是华为助力气象信息化的优势所在。

首先华为在高端存储、开放架构小型机、网络产品、云计算产品、大数据等有全系列的产品和解决方案，已经广泛地应用于气象行业。包括国家气象局以及25个省气象局，为气象行业在资源节约、数据共享、业务创新等各方面做出贡献。

其次，气象IT未来要走向云服务化，这其中涉及计算类、存储、网络、安全、数据库、通用PaaS类及专业PaaS类服务，未来云服务的类别和规格也非常多，如何做整个云服务的规范、体现建设，华为能提供最好的帮助。

第三，气象信息化也亟需对数据的要求，包括进行数据整合和提升数据质量与应用水平，华为能够通过在很多行业积累下来的经验，为气象构建数据基础设施、建设大数据平台。

华为IT产品线产品管理部总裁江志雄

华为IT产品线产品管理部总裁江志雄详述了华为在帮助气象行业建立集约化气象信息业务体系中发挥的价值，在他看来，利用华为的ICT能力能够把基础设施和业务无缝地集成，并且利用云和大数据这两个引擎能够为气象信息化应用提供强大的支撑。

华为积极投入 激发气象新活力

着力推进气象信息化除了集约化之外，还包括提升气象数据的开放共享水平、完善气象信息化运行保障，用《全国气象发展“十三五”规划》强调的实施气象信息化三大战略来看，一是实施“互联网+”气象战略，构建“云+网+端”的气象信息化发展新形态。二是实施互联网气象平台战略，提升公共气象服务的有效供给能力。三是实施气象大数据战略，统筹布局全国气象大数据中心，加强数据安全保障体系建设，挖掘和发挥气象数据的应用价值，实现“用数据说话、 用数据管理、用数据决策”。

华为企业BG中国区政府业务部部长刘耕

在华为企业BG中国区政府业务部部长刘耕看来，目前中国的气象云正在处于起步阶段，实际上对于一个信息化系统来说，都会经历三个阶段，气象行业也不例外，一是资源融合阶段，这里强调信息化的集约融合，不管是计算、存储等各种集约，更多体现在资源层面。二是数据融合阶段，也就是统一构建数据环境，融入数据加工流水线，打通流程环节，目前国家气象局已经在此方面规划和实施。三是资源和数据融合后，要带来业务的融合，从而提升气象业务、服务和管理的智能化水平。

刘耕表示，华为除了在第一阶段资源融合方面发挥特长之外，在数据融合和业务融合方面，华为也正在和合作伙伴一道构建气象生态能力，华为提供自己更先进的ICT基础设施解决方案，合作伙伴提供更加贴近用户的业务层面解决方案，从而共同提供1+1>2的能力。

江志雄同样认为气象行业正在发生三个变化，一是气象预测的智能化、二是面向个人的移动化、三是面向企业的行业化。气象的智能和精准预测不难理解，后两者可以视为气象和社会融合，包括个人和企业，气象数据应为个人生活和企业生产规划提供支撑。这个变化可以解读气象的集约化、基础设施的平台化和气象数据的共享、服务化，这和《全国气象发展“十三五”规划》强调的气象信息化战略不谋而合。

值得一说的是，华为正在以气象资源和数据集约化为契机，统一构建数据环境，规划基础设施资源池，建立气象大数据，例如华为正在帮助国家气象局和试点省气象局构建气象云，并联合合作伙伴，为实现气象现代化、服务化不断努力，从而为发展智慧气象奠定基础。