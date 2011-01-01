从慧算账1.5亿融资看财税代理如何走出互联网代账模式的突围之路

如今国内代理记账服务专业机构已达数万家，与此同时，群雄逐鹿，江山未定的格局，也让眼下的代账公司日子过得不算舒坦。

国家工商总局最新数据显示，2016年前三季度全国新登记市场主体1211.9万户，比去年同期增长13.7%，平均每天新登记超过4万户，全国各类市场主体达8371.6万户，再创历史新高。面对万亿级企业服务蓝海，滚滚而来的行业独角兽之争已经展开，从财税领域开辟“洼地”俨然已是进入企业服务的黄金赛道。

如今国内代理记账服务专业机构已达数万家，与此同时，群雄逐鹿，江山未定的格局，也让眼下的代账公司日子过得不算舒坦。前有老牌财务软件用友、金蝶的新产品、新模式的出现；后有大账房、云代账、云账房、快法务、八戒财税等等基于云技术创新的新型创业公司的涌现，大量前仆后继的入局者，如雨后春笋般在分食财税服务市场的“大蛋糕”。

细数上述公司的财税代理模式基本上分为三种，一类是基础工具模式，将重点放在基础工具研发及推广上，但在运营、培训等方面是短板；二是平台模式，打造撮合平台，成为代理记账机构、会计、用户之间的“桥梁”，但是财税服务粘度处理上偏弱；三是工厂模式，将票据集中处理，提高工作效率，但在沟通及用户体验方面欠缺。

以上三种模式看似适应互联网时代潮流，但暴露出的弊端也不容忽视，毕竟2B服务商面对的是一家家千差万别的公司，服务存在BUG，会严重影响用户体验，模式可持续性面临巨大挑战。那么，问题就来了，怎样才能寻找一条突围之路呢？

在2016年底，对外宣布一年荣获两轮融资，总计金额高达1.5亿元人民币的“慧算账”，在业内掀起了不小的涟漪。资本寒冬下，慧算账能够“独受恩宠”引发了思考。经发现，与前面提到的三种模式不同，除了“一套工具，一个标准，一个平台”的先导模式外，慧算账还创立了全国连锁运营的品牌模式，设计研发了一整套的获客体系、消化体系、培训体系及运营支撑体系等完整的运营机制，为10万余家公司提供了独一无二的体验。

据悉，除这些原创体系外，慧算账在2017年还将推行“简单你的财税”这一全新品牌战略，希望除了为用户提供简单可靠的基础财税服务外，还能让企业感受到更多个性化的服务体验。实现“简单”是第一步，提供属于“你”的财税则是第二步，真正的来满足企业的个性化、多样化、定制化需求。

能够在资本寒冬中逆势生长，创立一套独具特色的服务模式，慧算账背后的逻辑确实值得借鉴与思考。当下财税服务行业可以说是风口已至，未来已来。创业者们在激烈角逐市场的同时，或许也该“先定一个小目标”——不做跟随者，而做引领者，走出一条突围之路，也不矢为一种格局和眼光，毕竟下一个BAT，最有可能出现在这个领域。