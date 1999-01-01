简化部署、预见未来，江苏利诚纺织集团将创新融入企业 “血脉”！ 

利诚服装集团股份有限公司（LEACHENG APPAREL CO.,）成立于 1999 年，是一家集设计、生产与销售为一体，同时为国内外服装客户提供供应链管理服务的综合型跨国企业集团。





说起创新，

有这样一家将创新融入企业 “血脉” 之中的集团：

江苏利诚纺织集团！

先来认识认识

利诚服装集团股份有限公司（LEACHENG APPAREL CO.,）成立于 1999 年，是一家集设计、生产与销售为一体，同时为国内外服装客户提供供应链管理服务的综合型跨国企业集团。利诚集团致力于成为一家值得信赖并受人尊重，在纺织服装生产销售行业内领先于其他企业，在世界范围内具有影响力的国际化综合性企业集团。

哇，来头可真不小！

精益求精的利诚集团不仅在业务模式上锐意进取，在对于 IT 先进技术的配合上，集团也在不断积极拥抱！随着新办公大楼的建设完成，配套更具灵活性和未来预见性的新一代 IT 系统成为集团目前的主要任务！

看来集团的强大实力也需要建立在一定的基础建设上！那么相对于旧的 IT 系统，利诚集团希望新一代 IT 解决哪些挑战呢？

① IT 系统易用性的挑战

利诚集团新一代 IT 系统规划中，有增加部署企业级存储，满足诸如未来的虚拟桌面等创新应用模式的新需求。当前市面上普遍采取后端 SAN 网络存储的方式连接。这将使得 IT 系统在管理和维护上的复杂度显著增加，整个系统的易用性遭受挑战。

② IT 系统弹性及扩展性的担忧

未来随着互联网+ 的逐渐融合，利诚集团清晰预见未来会增加更多生产应用，以迅速满足企业的业务扩张需求。集团希望新一代 IT 系统具有更好弹性扩展特征，让 IT 能够 “按需弹性扩展”，彻底消除以往的 “竖井式” IT 部署模式，进而降低系统复杂性，避免投资浪费。

③ 整体高昂成本的担忧

如果采取传统部署模式，需要管理服务器、存储、网络、SAN、虚拟化等多种系统，不仅增加了软、硬件相关产品的购买成本，在管理大幅增加的相关运维人员上，也会造成大量成本支出。

④ 多厂商沟通和支持问题

在新一代 IT 系统构建中，如果仍然采用传统架构，仍然是多厂商+集成的传统解决方案，将给利诚集团进一步带来沟通上的复杂性。在后续的故障发现和问题解决方面，由于问题的根源界定可能会比较麻烦，也可能无法得到厂商及时有效的支持，这也是集团需要考虑的问题。

问题辣么多，该如何是好啊？！

别慌别慌，

思科 HyperFlex 超融合架构解决方案

前来帮忙！

用一句话总结这套解决方案就是：完美地解决利诚集团的各种需求痛点。

思科 HyperFlex 解决方案在一个简单易用的系统中，融合了 UCS 服务器、网络、内置硬盘、分布式软件、虚拟化软件，实现将计算、网络、存储功能集于一身，为用户提供前所未有的敏捷性、效率和适应力；在扩展性方面，利诚集团可以独立扩展计算、存储和高速缓存，以快速适应自己的各种业务需求；不仅如此，思科 HyperFlex 超融合架构还能支持统一管理，降低复杂性。

收益如何？

现在，思科给利诚集团的 HyperFlex 超融合架构解决方案已经部署完毕。无论在易用性、扩展性，总体成本等方面，都表现优秀，彻底消除客户以往担忧，提升业务竞争性。

具体而言：

HyperFlex 超融合架构简化 IT 架构，提高系统易用性；

新 IT 系统具有良好的弹性和扩展性，能够跟随企业业务规模的扩大，进行平滑的、无缝的弹性扩展；

利诚集团的采购成本降低约 15%，服务和管理成本则降低了 30% 左右，极大降低了集团的整体成本；

思科全系统解决方案极大简化集团和厂商的沟通成本，同时给予更大的服务支持力度；

思科提供的 HyperFlex 超融合系统，这为利诚集团提供了前所未有的敏捷性、效率和适应能力，帮助集团在数字化浪潮中，始终处于领先地位。

在思科的帮助下，我们成功建设了第二代 IT 系统，通过思科 HyperFlex 融合架构的引入，我们极大简化部署、运维管理和未来的按需扩展，大幅降低 TCO，提高 ROI，让 IT 更加高效，让我们更能聚焦于业务创新！

——厉旗，利诚集团研发总监兼 CIO

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