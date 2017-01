简化部署、预见未来，江苏利诚纺织集团将创新融入企业 “血脉”！ 

利诚服装集团股份有限公司(LEACHENG APPAREL CO.,)成立于 1999 年,是一家集设计、生产与销售为一体,同时为国内外服装客户提供供应链管理服务的综合型跨国企业集团。





利诚服装集团股份有限公司(LEACHENG APPAREL CO.,)成立于 1999 年,是一家集设计、生产与销售为一体,同时为国内外服装客户提供供应链管理服务的综合型跨国企业集团。利诚集团致力于成为一家值得信赖并受人尊重,在纺织服装生产销售行业内领先于其他企业,在世界范围内具有影响力的国际化综合性企业集团。

精益求精的利诚集团不仅在业务模式上锐意进取,在对于 IT 先进技术的配合上,集团也在不断积极拥抱!随着新办公大楼的建设完成,配套更具灵活性和未来预见性的新一代 IT 系统成为集团目前的主要任务!

看来集团的强大实力也需要建立在一定的基础建设上!那么相对于旧的 IT 系统,利诚集团希望新一代 IT 解决哪些挑战呢?

① IT 系统易用性的挑战

利诚集团新一代 IT 系统规划中,有增加部署企业级存储,满足诸如未来的虚拟桌面等创新应用模式的新需求。当前市面上普遍采取后端 SAN 网络存储的方式连接。这将使得 IT 系统在管理和维护上的复杂度显著增加,整个系统的易用性遭受挑战。

② IT 系统弹性及扩展性的担忧

未来随着互联网+ 的逐渐融合,利诚集团清晰预见未来会增加更多生产应用,以迅速满足企业的业务扩张需求。集团希望新一代 IT 系统具有更好弹性扩展特征,让 IT 能够 “按需弹性扩展”,彻底消除以往的 “竖井式” IT 部署模式,进而降低系统复杂性,避免投资浪费。

③ 整体高昂成本的担忧

如果采取传统部署模式,需要管理服务器、存储、网络、SAN、虚拟化等多种系统,不仅增加了软、硬件相关产品的购买成本,在管理大幅增加的相关运维人员上,也会造成大量成本支出。

④ 多厂商沟通和支持问题

在新一代 IT 系统构建中,如果仍然采用传统架构,仍然是多厂商+集成的传统解决方案,将给利诚集团进一步带来沟通上的复杂性。在后续的故障发现和问题解决方面,由于问题的根源界定可能会比较麻烦,也可能无法得到厂商及时有效的支持,这也是集团需要考虑的问题。

思科 HyperFlex 解决方案在一个简单易用的系统中,融合了 UCS 服务器、网络、内置硬盘、分布式软件、虚拟化软件,实现将计算、网络、存储功能集于一身,为用户提供前所未有的敏捷性、效率和适应力;在扩展性方面,利诚集团可以独立扩展计算、存储和高速缓存,以快速适应自己的各种业务需求;不仅如此,思科 HyperFlex 超融合架构还能支持统一管理,降低复杂性。

收益如何?

现在,思科给利诚集团的 HyperFlex 超融合架构解决方案已经部署完毕。无论在易用性、扩展性,总体成本等方面,都表现优秀,彻底消除客户以往担忧,提升业务竞争性。

具体而言:

HyperFlex 超融合架构简化 IT 架构,提高系统易用性;

新 IT 系统具有良好的弹性和扩展性,能够跟随企业业务规模的扩大,进行平滑的、无缝的弹性扩展;

利诚集团的采购成本降低约 15%,服务和管理成本则降低了 30% 左右,极大降低了集团的整体成本;

思科全系统解决方案极大简化集团和厂商的沟通成本,同时给予更大的服务支持力度;

思科提供的 HyperFlex 超融合系统,这为利诚集团提供了前所未有的敏捷性、效率和适应能力,帮助集团在数字化浪潮中,始终处于领先地位。

在思科的帮助下,我们成功建设了第二代 IT 系统,通过思科 HyperFlex 融合架构的引入,我们极大简化部署、运维管理和未来的按需扩展,大幅降低 TCO,提高 ROI,让 IT 更加高效,让我们更能聚焦于业务创新!

——厉旗,利诚集团研发总监兼 CIO

