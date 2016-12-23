帝联科技洪克柱：CDN市场面临洗牌，老牌厂商优势明显

2016年，CDN迎来巨变。随着互联网技术和应用的发展，网络流量呈指数级增长，CDN市场迎来了新的增长点。与此同时，大批互联网巨头和创业公司闻风而动，涌进CDN市场，很多企业还喊出颠覆的口号。

2016年，CDN迎来巨变。随着互联网技术和应用的发展，网络流量呈指数级增长，CDN市场迎来了新的增长点。与此同时，大批互联网巨头和创业公司闻风而动，涌进CDN市场，很多企业还喊出颠覆的口号。

面对这样的市场变化，帝联科技CTO洪克柱却并不担忧，他在接受记者专访的时候表示：“充分的竞争和洗牌对市场是好事，不仅能够促进技术提升，还培养了行业人才，就像硅谷的泡沫造完了，总是有人能活下来。”

帝联科技CTO洪克柱

足够精细化，才能赢得市场竞争

在洪克柱看来，CDN门槛相对比较低，特别是网页下载业务。但是，门槛再低，也要做到足够精细化，才能跟别人进行PK，如果没有长期的运维积累，很难在竞争中取得胜利。

他说：“国内网络环境非常复杂，在哪些位置布点，在哪选择路由？都是需要在业务实战中积累摸索的。只有对网络情况有长期的了解，才能知道业务方面的坑在哪里。帝联科技创立十一年以来，一直专注于以CDN为主的网络平台服务，趟过了那么多坑，细节处理方面有巨大优势。”

据洪克柱介绍，帝联科技在早期迅速发展的阶段，将重心放在提升体量上，虽然积累了丰富的资源，却在技术上不够精细。随后，在一次次的实战中，帝联科技高层越来越意识到技术方面的问题，并迅速作出调整：引进大批优秀人才，带来新的技术文化，同时加强管理，团队之间，部门之间的沟通成本几乎为零，在激烈竞争到来之前，强化了自身。

谈到CDN市场形势，洪克柱说：“CDN市场肯定是要洗牌的，但是优秀的厂商一定会有市场。因为用户对CDN的需求是存在的，这种需求肯定要得到满足。至于谁来提供，就是大家来比拼技术，比拼稳定性，比拼团队的战斗力。中国的网络环境，决定了CDN市场的需求是不可改变的。只是看我们是否能提供更快的配套服务。另外，CDN本来就有容灾的概念，不可能一家独大，所以，作为行业排名前列的厂商，帝联科技有很好的市场机会。”

关于帝联科技

上海帝联信息科技股份有限公司成立于2005年，目前在上海、北京、广州、深圳、成都、南通、长沙等地建立了分支机构及自主科研基地。公司员工数超过700人，其中研发人员占总数60%以上。

2014年正式在新三板挂牌，并于2016年被划为创新层企业。为国内仅有的三家公开挂牌交易的CDN厂商之一。

2015、2016连续两年入围由工信部和中国互联网协会颁布的中国互联网百强企业名单。公司在全国各主要城市已部署500多个CDN节点，带宽储备突破6.5T，海外资源节点64个，资源规模数稳居行业前二。

作为国内顶尖的CDN网络服务平台，帝联科技多次为“两会”、“奥运会”、“春晚”、“G20峰会”、“神舟飞船飞天”等流量爆发性事件提供视频直播加速服务，并在峰值时段承担超过30%带宽流量。

合作客户3000家＋，包括腾讯、百度、阿里巴巴、华为等，在电商、视频直播等重度流量应用行业市场份额稳居行业前三。